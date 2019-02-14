محمد صبحي رئيس اللجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ

أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، في دورته الرابعة، والتي ستنطلق من ١ وحتى ٧ أبريل (نيسان) ٢٠١٩، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، عن أسماء اللجنة العليا، والتي تشكلت كالآتي: الفنان الكبير محمد صبحي رئيسًا للجنة، وبعضوية كل من الفنانة القديرة سميحة أيوب رئيسًا شرفيًا للمهرجان، ومازن الغرباوي رئيسًا للمهرجان، والفنانة والكاتبة نورا أمين المنسق العام للمهرجان، والدكتورة إنچي البستاوي المدير التنفيذي للمهرجان، والفنان محسن منصور ممثلًا عن نقابة المهن التمثيلية، والأستاذ وائل حسين رئيس أمانة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة.

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وقد أعلن منذ أيام وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، عن دعمه للمهرجان؛ بتخصيص جائزة مالية قدرها ٣٠ ألف جنيه باسم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، تمنح ضمن جوائز المهرجان؛ تقديرًا وعرفانًا بدور سيدة المسرح العربي في إثراء الفن المصري، وتشجيعًا لحركة المسرح الشبابي، وتدعيمًا للمواهب والطاقات الفنية المسرحية، كما تدعم الوزارة استضافة 100 شاب من 27 محافظة من محافظات مصر؛ للمشاركة في الورش المسرحية والفنية الخاصة بالمهرجان، وجوائز مالية أخرى، منها جائزة الجمهور، وقيمتها 15 ألف جنيه.