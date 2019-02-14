"من البداية" لـ حماقي تحقق 10 ملايين مشاهدة

حققت أغنية م البداية، للنجم محمد حماقي، نسب استماع ومشاهدة ما يقرب من 10 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي من ألحان عمرو مصطفى، وكلمات أمير طعيمة، وتوزيع نادر حمدي، وقد طرح حماقي هذه الأغنية ضمن ألبومه الجديد «كل يوم من ده»، الذي طرحه خلال الأسابيع الماضية.
يشار إلى أن محمد حماقي قد طرح ألبومه الجديد «كل يوم من ده»، والذي تضمن 20 أغنية تعاون من خلالها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، من بينهم: أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، وخالد تاج الدين، ومحمد يحيى، وعمرو مصطفى، ونادر حمدي، وغيرهم الكثيرون من المواهب الغنائية المميزة.
ومن المقرر أن يحيي محمد حماقي عدداً من الحفلات الغنائية خلال الفترة المقبلة، أقربها يوم 14 فبراير الجاري بأحد فنادق القاهرة الكبرى، وذلك ضمن حفلات عيد الحب الغنائية، كما وقع حماقي عقداً مع تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، على إحياء عدد من الحفلات الغنائية بعدد من المدن السعودية لجمهوره هناك، وذلك في إطار الخطة التي تعمل بها هيئة الترفيه للشعب السعودي.
شاهدي الأغنية :
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