ممثلة سورية تنفجر غضباً بسبب فيديو منى فاروق وشيماء الحاج الإباحي.. لمن قالت “أعمالك دي أفضح مليون مرة”؟

كتب امير فتحي في الخميس 14 فبراير 2019 12:54 صباحاً -

أعربت الممثلة السورية رانيا ملاح عن غضبها بسبب الضجة الكبيرة التي تثار حول قضية فيديو منى فاروق وشيماء الحاج الإباحي.

ودعت الفنانة إلى الكف عن نشر صور الفنانتين المصرية والسورية وخصوصاً أثناء وجودهما في قسم الشرطة.

وكتبت عبر حسابها على “فيسبوك”: “أنا مش فاهمة هتستفيدوا إيه من نشر صور البنات وهما متبهدلين وفِي القسم؟”.

وأضافت: “خلاص مافيش أي رحمة ولا إنسانية؟ خلاص كلكم ملايكة وعلقتوا المشانق للبنتين دول ونازلين سلخ فيهم؟”.



وتابعت: “يمكن همّ عملوا فيديوهات فاضحة. بس أعمالك دي أفضح مليون مرةمن الفيديوهات. اتقو الله واستروا عليهم عشان تلاقوا اللي يستر عليكم».

ويشار إلى أنّ فنانة أخرى سارعت إلى الدفاع عن فاروق. فقد كتبت المطربة شذى على حسابها على “فايسبوك” : “اللي عمره ما غلط يروح يحاسب منى فاروق ويغلطها. مبقولش إن اللي حصل صح بس بجد استفزني كم الواعظين اللي بيهاجموا البنت. اتقوا الله و احمدوا ربنا على نعمه الستر”.

وأضافت: “في بيوت بتعلم أولادها ميتنازلوش عن مبادئهم مهما كانت المغريات وفي ناس بتنسى تحط القاعدة دي. بطلوا تستغلوا حاجة البنات الصغيرة لشهرة أو لفلوس أو لنجاح و تسوموهم”.