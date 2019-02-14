السعودية تلغي حظر السفر إلى لبنان

كتب امير فتحي في الخميس 14 فبراير 2019 12:54 صباحاً -

أعلن السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري، إلغاء الحظر الذي فرض من قبل على السفر إلى لبنان، مبينًا أن القرار جاء فى ضوء انتفاء المسببات الأمنية التي كانت قد دعت المملكة العربية السعودية لتحذير مواطنيها من السفر إلى لبنان.

وتلى البخاري البيان التالي: “نظرا لانتفاء المسببات الأمنية التي دعت المملكة العربية السعودية إلى تحذير مواطنيها من السفر إلى الجمهورية اللبنانية، وبناء على التطمينات التي تلقتها المملكة من الحكومة اللبنانية، على استقرار الأوضاع الأمنية فيها، وحرصها الدائم على سلامة المواطنين السعوديين، فإن المملكة العربية السعودية ترفع تحذيرها للمواطنين المسافرين إلى الجمهورية اللبنانية، سواء كانت من الممكلة العربية السعودية أو من أي جهة دولية أخرى”.

وكانت وزارة الخارجیة السعودية حذرت مواطني المملكة من السفر إلى لبنان، فیما دعت سفارة المملكة لدى لبنان في شھر نوفمبر 2017 المواطنین الزائرين والمقیمین في لبنان إلى مغادرتھا؛ نظرًا للأحداث الأمنیة والأوضاع غیر المستقرة التي شھدتھا لبنان.