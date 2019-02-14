رغم الفيديوهات الإباحية.. هل دافع ياسر جلال عن منى فاروق وشيما الحاج؟

كتب امير فتحي في الخميس 14 فبراير 2019 12:54 صباحاً -

نشرت صفحة مزورة على “فيسبوك” منسوبة للنجم ياسر جلال، صورة له تجمعه بالممثلة منى فاروق، المسجونة حالياً على ذمة التحقيقات بسبب الفيديوهات الفاضحة مع المخرج خالد يوسف.

وكتبت الصفحة: “اتقوا ربنا يا أخوانا منى فاروق وشيما الحاج مش بس نجوم، دول إخواتي ورغم إنه صعب حد ياخد دور في الأعمال سواء الدراما والسينما عاوز وسائط بس مش توصل للحاجات المخلة في الأدب فاتقوا ربنا صح إنهم أرتكبوا خطأ بس دول بنات ناس وعيلة محترمة”.



وبعد انتشار المنشور بين مواقع التواصل الاجتماعي حرص ياسر في تصريحات صحافية على التأكيد بإنه لا يمتك أي صفحات خاصة أو رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أو “إنستغرام” و”تويتر”، لافتا إلى أنه لا يميل إلى استخدامها وغير متمكن من التعامل مع الـ”سوشيال ميديا” من الأساس.

يُذكر أن ياسر يواصل حالياً تصوير أحداث مسلسله الجديد “لمس أكتاف”، والمتوقع عرضه خلال سباق رمضان المقبل، ويشارك في بطولته فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع.