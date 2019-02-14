كتب امير فتحي في الخميس 14 فبراير 2019 12:54 صباحاً -

علقت الفنانة المصرية رانيا يوسف على خبر القبض على “شبيهتها” والتي ظهرت في فيديو اباحي مع المخرج خالد يوسف.

ونشرت رانيا يوسف، عبر حسابها على تويتر، خبر القبض على شبيهتها وعلقت قائلة: “يا تري هل عندكم دين وضمير واخلاق وشجاعه الاعتذار علي اسمي وسمعه بناتي وعرضنا اللي نهشتوه فيه علي السوشيال ميديا والمواقع والجرايد والمجلات انا مش حقول غير حسبي الله ونعم الوكيل في اَي حد نهش في عرضي وعرض بناتي او قال عليا كلمه مسيئة في حقي او في حق بناتي ربنا المنتقم الجبار

كانت هذه تفاصيل خبر بعد القبض على شبيهتها.. رانيا يوسف: “حسبي الله ونعم الوكيل في اَي حد نهش في عرضي وعرض بناتي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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