ماذا قالت ميريهان حسين عن صلتها بفيديوهات إباحية بعد خروجها من السجن!

كتب امير فتحي في الخميس 14 فبراير 2019 12:54 صباحاً -

أكدت الفنانة ميريهان حسين، أنها بحالة جيدة بعد قضاء مدة عقوبتها بتهمة الاعتداء على موظف أثناء تأدية عمله.

ونفت صلتها بأي فيديوهات غير أخلاقية قائلة: “سأتخذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة كل من اتهمني زورًا وكتب أخباراً خطأ بشأني، مؤكدة “مش هاسكت لحد جاب سيرتي”.

وكان أسامة زهران، المحامي المتقدم بأول بلاغ في الفيديوهات الجنسية عام 2015، كشف عن أنَّ فنانة شهيرة تقضي عقوبة الحبس حالياً بتهمة التعدي على ضابط في كمين بالجيزة؛ ظهرت ضمن الفيديوهات الإباحية التي قدمها لجهات التحقيق، وتحديدًا في الأسطوانة المدمجة رقم “22”.

وأوضح زهران أنَّ الممثلة “م.ح”، ظهرت في مقطع فيديو إباحي مع المخرج نفسه وهي تنادي عليه باسمه، مؤكدًا أنه يتوقع أن تضمها النيابة للتحقيقات في القضية عقب خروجها من السجن بعد انتهاء مدة عقوبتها.