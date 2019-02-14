ماذا قالت دنيا بطمة عن برنامج حلا الترك الجديد؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قررت الفنانة البحرينية حلا الترك خوض تجربة برامج تليفزيون الواقع، حيث أعلنت أنها تقوم حاليا بتصوير برنامج جديد ينتمي لنوعية برامج تلفزيون الواقع يحمل عنوان “حلا”.

حلا كشفت أنها ستظهر في البرنامج مع عدد من أفراد أسرتها وهم والدتها وجدتها وشقيقيها، بالإضافة إلى بعض من أصدقائها، دون أن تذكر والدها المنتج محمد الترك وزوجته الفنانة دنيا بطمة وابنتهما “غزل”.

وفي أول تعليق للفنانة دنيا بطمة على برنامج حلا الجديد، قالت، خلال لقائها مع موقع le360، إن البرنامج لا يعنيها ولا يشكل أيّ إضافة بالنسبة إليها.

وأضافت أنها لن تشاهد البرنامج، كما أنها لا تشاهد شاشة قنوات mbc، لافتة إلى أنّه يمكن لكل شخص أن يشق طريقه بمفرده، مشددة على أن أمر البرنامج وحلا لا يعنيها.

ومن ناحية أخرى، تحدثت دنيا بطمة عن علاقة ابنتها “غزل” بأخواتها من والدها “حلا ومحمد وعبدالله”، بقولها إن حلا وأخويها لهم الحرية في ما يتعلق بلقاء غزل أو عدمه.

الفنانة المغربية أكدت أن لا شيء ينقص حياة ابنتها، قائلة: “غزل لا ينقصها شيء، غزل بعائلتها، غزل ما شاء الله حبيبة المغاربة وحبيبة العرب كاملين”.

وكانت حلا الترك قد كشفت الكثير من تفاصيل برنامجها الواقعي الجديد “حلا”، خلال استضافتها في برنامج “MBC Trending”، حيث قالت أن البرنامج يرصد التفاصيل والعادات اليومية التي تقوم بها، وعلاقتها بأسرتها التي ستظهر معها خلال البرنامج وهم والدتها وجدتها وشقيقيها، بالإضافة إلى بعض من أصدقائها، دون أن تذكر والدها المنتج محمد الترك وزوجته الفنانة دنيا بطمة وابنتهما “غزل، كاشقة عن موعد عرض أولى حلقاته وهو يوم 16 نوفمبر الجاري، على قناة MBC 4.