جينيفر لوبيز تنشر سيلفي مع حبيبها من غرفة النوم.. شاهد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

نشرت نجمة هوليوود الأمريكية المثيرة للجدل جينيفر لوبيز، عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام” صورة لها مع حبيبها لاعب البيسبول الأمريكى اليكس رودريجيز.

وكانت جينيفر، قد التقطت الصورة مع حبيبها بداخل غرفة النوم وكتبت تعليقا عليها، قائلة: جينيفر لوبيز فى نهاية الحفل الـGrammy”، حيث ارتدت الفستان الأبيض المرصع بالستراس اللامع ومن الواضح أن اليكس لم يكن مستعداً.

وكانت النجمة جينيفر لوبيز، قد وقعت فى حب صديقها أليكس رودريجيز، والذى ترتبط به منذ عام 2017، إلى حد كبير، وجاء، ذلك بعدما ظهرت النجمة العالمية خلال فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أثار انتباه جمهورها ومتابعيها الذين تفاجأوا من حجم المحبة التى أظهرتها خلال الفيديو الذى ظهرت فيه بجانب رودريجيز لاعب البيسبول السابق.

وخطفت جينيفر لوبيز الأنظار خلال الفيديو التى مالت فيه على كتف أليكس بحركة بدت فيها متأثرة للغاية متناسية حجم النجومية التى تعيشها النجمة البالغة من العمر 49 عاما، كما كشفت خلاله عن كم المحبة والعشق الذي تكنه لرفيقها، مما أثار العديد من التساؤلات من محبيها ومتابعى الثنائى حول اقتراب إقدامهما على خطوة الزواج.