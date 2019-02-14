جاستن بيبر يخضع للعلاج النفسي بعد زواجه

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشفت مجلة عالمية أن النجم والمطرب الكندي الشهير جاستن بيبر، يعاني من اكتئاب شديد خلال هذه الفترة وعلى أثره يتلقى علاجا نفسيا.

وكشفت المجلة في تقرير لها، أن مصدرا مقربا من النجم العالمي البالغ من العمر 24 عاما، أكد أن ما يمر به من أزمة نفسية لا علاقة له بزواجه من عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين بل أنه سعيد معها للغاية.

ولكن المصدر، أشار إلى أن النجم العالمي بيبر يعاني من مشكلة نفسية عقلية ويخضع لعلاج نفسي مكثف يحسن من حالته ويزيد من طاقته الإيجابية.

وكانت حبيبته السابقة سيلينا جوميز عانت من الاكتئاب وأصيبت بانهيار عصبي حاد دخلت على إثره لمصحة نفسية شهر أكتوبر الماضي وتعافت بعد أشهر قليلة.

وتصدر المطرب والنجم الكندي الشهير جاستين بيبر، مؤخرا، غلاف مجلة Vogue العالمية، برفقة زوجته العارضة الحسناء هايلي بالدوين، وذلك بعد أن جمعت بينهما قصة حب مشتعلة توجت بالزواج بعد 3 أشهر.

وصرح النجم العالمي أن الزواج لم يكن فكرة مطروحة، بالنسبة له، لافتًا الي أن هايلي نجحت في تغيير طريقة تفكيره المنفتحة والتي انتهت به في عام 2013 إلى القبض عليه بتهمة “ممارسة الدعارة” في إحدى البيوت المشبوهة في البرازيل ليقرر بعدها الابتعاد عن حياة المجون، وذلك بحسب جريدة الديلي ميل البريطانية.