ندى بسيوني بالعمة البدوية في سانت كاترين.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

سافرت الفنانة المصرية ندى بسيوني إلى سيناء وزارت عدد من الأماكن السياحية هناك، وشاركت محبيها في صورة جديدة لها.

ندى بسيوني ظهرت في واحدة من الصور وهي ترتدي العمة البدوية، وعلقت قائلة إن أحد الشيوخ أعطاها العمة حتى تدفع عنها البرد الشديد وهي في طريقها إلى سانت كاترين، وشكرته على ذلك.

كما نشرت ندى صور لها وهي تزور الأماكن التي تأرت بالسيول في سيناء، وأنت على مجهودات الأهالي رغم برودة الجو في إعادة الاستقرار لبلدهم.

جمهور ندى أبدى إعجابه الشديد بالصور وذلك من خلال عدد كبير من التعليقات عبر حسابها على موقع «أنستجرام».

ندى بسيوني كان آخر أعمالها في الدراما مسلسل «مليكة»، مع الفنانة دينا الشربيني في أولى تجاربها مع البطولة المطلقة والفنان مصطفى فهمي.

ندى بسيوني من مواليد عام 1963، احتفلت في نوفمبر الماضي بعيد ميلادها الـ 55، درست ندى التمثيل والإخراج في النمسا، ثم عادت إلى القاهرة لتدخل المعهد العالي للفنون المسرحية، من أهم أعمالها الفنية: وتاهت بعد العمر الطويل، هوانم جاردن سيتي، ضبط وإحضار».