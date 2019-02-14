محمد رمضان يكشف عن اللوك الذي سيظهر به في «زلزال».. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري محمد رمضان جمهوره بأول صورة له من كواليس مسلسله الجديد “زلزال”، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم.

الفنان المصري ظهر في الصورة، التي نشرها على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، والتي ظهر فيه مرتدي جلباب فلاحي ويدخن الشيشة.

رمضان أرفق الصورة بتعليق قال فيه: ” من تصوير مسلسل #زلزال #رمضان2019 #ثقة_في_الله_نجاح.. تأليف #عبدالرحيم_كمال إخراج #إبراهيم_فخر إنتاج #تامر_مرسي”.

ومسلسل “زلزال” من بطولة الفنان محمد رمضان، والفنانة حلا شيحة، والفنانة نسرين أمين، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر وإنتاج شركة “سينرجي” لمالكها تامر مرسي.

ويعد هذا العمل هو العمل الأول للفنانة حلا شيحة بعد قرار عودتها للفن مرة أخرى، وتراجعها بعد سنوات طويلة من الاعتزال.

وكانت حلا شيحة قد اعتذرت في البداية عن مشاركة الفنان محمد رمضان بطولة مسلسله لرمضان 2019” زلزال”، إلا أنها بعد أقل من يومين على اعتذارها قررت العودة للعمل من جديد، دون توضيح سبب الانسحاب الأول أو حتى موقفها بعد التراجع عن قرار الاعتذار.