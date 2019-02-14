الجلد يعانق جسد نيرمين ماهر في جلسة تصوير حديثة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية نيرمين ماهر لجلسة تصوير حديثة مع المصور الفني حسين باشا.

نيرمين ظهرت في الصور بلوك جديد ومتميز، فاختارت طلة عصرية مميزة عبارة عن بلوزة رقيقة عليها بنطلون من الجلد يحدد معالم جسدها.

الفنانة الشابة بدت أكثر تألقا من خلال تسريحة شعر تليق بها، كما منحتها العدسات اللاصقة سحرا خاصة، واختارت ماكياج ناعم.

جمهور نيرمين ماهر أبدى إعجابه الشديد بطلتها الحديثة، وتغزل في صورها من خلال عدد من التعليقات الإيجابية عبر حسابها على موقع «أنستجرام».

الفنانة المصرية من مواليد 9 أكتوبر عام 1980، واحتفلت هذا العام بعيدها الـ 38، بدأت شهرتها عام 2005 عندما شاركت الفنان عادل إمام في فيلم «السفارة في العمارة»، كما شاركت قبلها في مسرحية «بودي جارد».

نيرمين ماهر تعاقدت مؤخرا على مسلسل «فكرة بمليون جنيه»، والذي تشارك ببطولته مع الفنان الشاب علي ربيع، ويدخل به السباق الرمضاني المقبل.

الفنانة المصرية كان آخر أعمالها الفنية مسلسل «سلسال الدم»، مع الفنانة عبلة كامل، والذي حقق نسبة مشاهدة عالية طوال أجزائه.