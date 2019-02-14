القبض على شبيهة رانيا يوسف صاحبة الفيديو الإباحي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شبيهة الفنانة المصرية رانيا يوسف “راقصة شهيرة”، والتي نُشر لها فيديو لمشاهد جنسية مع مخرج شهير خلال الأيام الماضية.

ونفذت الإدارة العامة لمباحث الآداب أمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة، بتهمة التحريض على الفسق وممارسة الفجور بعد انتشار فيديو لها تمارس الرذيلة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت رانيا يوسف، قد تقدمت ببلاغ حمل رقم 1226 سنة 2019 عرائض النائب العام، جاء فيه أأنها تتعرض لحملة ممنهجة لتشويه سمعتها، والذي أمر بإحالة البلاغ إلى نيابة وسط القاهرة.

وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، إن هناك موقع الكتروني غير رسمي يبث من تركيا زج باسمها على فيديو فاضح، رغم أنها لم تظهر به، والفتاة التي يرددون أنها هي لا تشبهها نهائيا، وعلى إثره، أصدرت بيانا إعلاميا جاء فيه: «يعلن المكتب الإعلامي للفنانة رانيا يوسف، أنه سوف يتم مقاضاة أي موقع أو جريدة أو صفحات علي مواقع التواصل الاجتماعي تسيء لها بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال نشر أي أخبار أو صور للتشهير بها وفقا لمواد ونصوص قانون العقوبات».

وأضاف البيان: أنه لن يتم الاستهانة مع أي شخص أو جهة تساعد على نشر أي مواد مسيئة وكاذبة، وسوف يتم محاسبته قانونيا.