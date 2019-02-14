لماذا غابت بيرين سات عن حفل زفاف هازال كايا؟

متابعة بتجـــــــــــــرد: أثار غياب النجمة التركية بيرين سات عن حفل زفاف زميلتها هازال كايا، ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبين وسائل الاعلام التركية.

وقد تبين بحسب وسائل الإعلام المحلية أن هازال لم توجه دعوة لبيرين سات كما أن الأخيرة لم توجه لهازال دعوة لحضور زفافها عام 2014.

وقيل أيضاً إن العلاقة بينهما لم تكن جيدة أثناء تصوير “العشق الممنوع” وأنهما لم تلتقيا أبداً بعد انتهاء المسلسل.