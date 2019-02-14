شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تكريم عمرو مصطفى والمخرج خالد جلال من وزارة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم اللواء خالد فوزى مساعد وزير الداخلية والعقيد مروان عادل، المخرج خالد جلال و الملحن عمرو مصطفى والشاعر خالد تاج الدين و الشاعر تامر حسين والفنان والممثل والإعلامى مراد مكرم على ما قدموه من أعمال فى الأعياد الوطنية، ومشاركة الشرطة عيدهم 25 يناير الماضى. ووجه تامر حسين شكره لوزارة الداخلية قائلا: "تكريم وزارة الداخلية المصرية بشكر جداً كل من اهتم لتكريم المبدعين الوطنيين اللى ساهموا فى أخر احتفال لعيد الشرطة ". وتابع "تشرفت بوجودى مع نخبة من المبدعين والمؤثرين فى الرأى العام المصري.. مع صديق العمر الملحن الكبير عمرو مصطفى والشاعر المتميز خالد تاج الدين ومكتشف النجوم ومصنع المواهب الأستاذ خالد جلال".









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