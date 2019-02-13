"وضيعنى فيكى يا سما" أغنية جديدة للفلسطينى جريس بعبيش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الليل بطّل بهالعيون وضيعني فيكي يا سما".. بمثل هذه الكلمات كشف المطرب والموسيقي الفلسطيني جريس بعبيش عن أجدد أغانيه "العاطفية" بمناسبة عيد الحب "يا ويل"، والتى أطلقها بشكل فيديو كليب "ليريكال"، ويبدأ بها انطلاقته الغنائية الجديدة لعام 2019. ويعود خلالها بعبيش إلى الساحة الجماهيرية بعد قرابة شهر عن آخر أغنياته "انت كلامي"، ويستمر فيها بتقديم نفسه بشكل موسيقى مستقل وبعيد عن التيمة الغنائية التى اعتادها الجمهور الفلسطينى عنه بكونه الفوكال الرئيسى لفرقة مفر، التى تعد واحدة من أبرز الفرق الغنائية فى ساحة الأندرجراوند الموسيقية بالأراضى المحتلة والمنطلقة من قلب بيت لحم منذ حوالى أربع سنوات، وارتكزت فى معظم أغانيها حول معنى اسمها "البحث عن المفر" و"حلم الحرية" والمقاومة بالمزيكا، وجسدت ذلك فى أول ألبوماتها "مفر"، ضم فى جعبته 9 أغان أبرزها أول أعمال الفريق المصورة "نسينا العنوان"، ويغرد جريس بعيدًا عن سرب مفر بمشروعه المستقل.

جريس مع فرقة مفر

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