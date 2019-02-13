شكرا لقرائتكم خبر عن أول فيديو لابن مقدم البرامج أندى كوهين من أم بديلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مقدم البرامج الشهير أندى كوهين ابنه من أم بديلة فى عامه الـ50 ولكونه شاذ فقد تمنى هذا الطفل طوال حياته وفى لقاء خاص مع مجلة People، أفشى النجم العديد من الأسرار حول قصة مولوده والاستعانة بأم بديلة.



اندى يحتضن طفله من أم بديلة



بنجامين ابن مقدم البرامج اندى كوهين

قال أندى كوهين إنه منذ رؤيته لطفله خارج من بطن أمه شعر بالدهشة لمدة ساعتين ولم يكن يصدق أنه أصبح أب برغم إنه تجاوز سن الـ50، وأضاف فى ظل الفكاهة والمرح إنه تعجب عندما رأى أن مولوده لم يرث منه الشعر الرمادى.

عند سؤاله لماذا أطلق على مولوده اسم "بنجامين ألين" قال إنه كان يعشق جده كثيراً المدعو "بين ألين" وهو سبب فى إلهامه الاسم لذلك أطلق على ابنه اسم "بنجامين ألين" من حبه لجده، وأضاف أندى قائلاً: "أنا ممنون كثيراً للأم البديلة التى كانت فى أتم الاستعداد لمنحى حياه جديدة والإشتراك معى فى وجود ابنى "بنجامين" وأنها كانت فى غاية اللطف معى منذ أن تعرفت عليها.



الطفل ممسك بيد والده



أندى كوهين وابنه على غلاف مجلة People

يذكر أن أعلن أندى من خلال برنامجهWhat Happens Watchقائلا :"أخيراً أصبح الأمر ممكناً، كونى شاذ جنسياً منذ الصغر ربّى لدى فكرة أننى لن أستطيع تكوين عائلة كبقية الأشخاص ولكن بفضل تطور العلم والاستعانة "ببديل" سأصبح والدا لطفل ذكر ببداية العام الجديد وأنا ممنون كثيراً لهذا البديل الرائع"، هكذا عبر مقدم البرامج عن كيفية كونه أبّا بالرغم من شذوذه الجنسى وهو اللجوء إلى تأجير رحم لإمكانية حدوث حمل.

وأضاف كوهين: "مفهوم العائلة هو كل شىء بالنسبة لى وطالما حلمت أن أكون عائلة صغيرة، فالأمر أخذ منى وقتا طويلا للغاية حين الوصول إلى ما أردت، أنا لا أطيق الانتظار لحين الحصول على الفصل الأكثر تعويضاً على مر سنوات حياتى".