شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل إمام.. هوجان بالفلاحى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم محمد عادل إمام شخصية هوجان في مسلسله الجديد الذي يحمل نفس الاسم "باللهجة الفلاحي"، لذا استعان بمصحح اللهجة الفلاحي محمد عرفة الذي صرح لليوم السابع أن إمام مهتم جداً بإتقانه اللهجة الفلاحي، ويحرص على مراجعة المشهد قبل التصوير أكثر من مرة .

يذكر أن أسرة مسلسل هوجان إجازة اليوم من التصوير، بعد أن كان التصوير أمس خارجي في نزلة السمان، ومن المقرر أن تنتقل أسرة المسلسل إلى الديكور الرئيسي في مدينة الإنتاج الإعلامي غدا الخميس.

مسلسل "هوجان" من بطولة صلاح عبد الله، رياض الخولى، أوس أوس، ميرنا نور الدين، عبير صبرى، عمر محمد متولى، هاجر أحمد، أسماء أبو اليزيد، ومن تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.