شكرا لقرائتكم خبر عن رؤوف عبد العزيز يحصد جائزة أفضل تصوير من جمعية كتاب ونقاد السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز المخرج ومدير التصوير رؤوف عبد العزيز بجائزة أفضل تصوير عن فيلم "كارما" من الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما وذلك بعدما كانت متوقفة لفترة طويلة تقترب من عشرين عاما, وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وبحضور عدد من النجوم ، حيث قررت إدارة الجمعية اختيار الفنان عزت العلايلى "ضيف شرف" تلك الدورة، إضافة إلى تكريم الفنانين إلهام شاهين، بوسي، محمود حميدة، الكاتب بشير الديك، والمخرج على بدر خان.

يُذكر أنّ فيلم "كارما" من بطولة عمرو سعد، وغادة عبد الرازق، وزينة، ووفاء عامر، وماجد المصري، وخالد الصاوي، ودلال عبد العزيز، وإيهاب فهمي، ومن تأليف محمد رفيع ومدير التصوير رؤوف عبد العزيز .