شكرا لقرائتكم خبر عن رؤوف عبد العزيز يحصد جائزة أفضل تصوير من جمعية كتاب ونقاد السينما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز المخرج ومدير التصوير رؤوف عبد العزيز بجائزة أفضل تصوير عن فيلم "كارما" من الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما وذلك بعدما كانت متوقفة لفترة طويلة تقترب من عشرين عاما, وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وبحضور عدد من النجوم ، حيث قررت إدارة الجمعية اختيار الفنان عزت العلايلى "ضيف شرف" تلك الدورة، إضافة إلى تكريم الفنانين إلهام شاهين، بوسي، محمود حميدة، الكاتب بشير الديك، والمخرج على بدر خان.
يُذكر أنّ فيلم "كارما" من بطولة عمرو سعد، وغادة عبد الرازق، وزينة، ووفاء عامر، وماجد المصري، وخالد الصاوي، ودلال عبد العزيز، وإيهاب فهمي، ومن تأليف محمد رفيع ومدير التصوير رؤوف عبد العزيز .
كانت هذه تفاصيل خبر رؤوف عبد العزيز يحصد جائزة أفضل تصوير من جمعية كتاب ونقاد السينما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.