فارس كرم يزف خبرًا سارًا لجمهوره.. إليكم التفاصيل!

متابعة بتجـــــــــــــــــرد: يستعد النجم اللبناني فارس كرم لجولة غنائية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلن فارس عن الجولة من خلال بوستر تشويقي نشره عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي وأرفقه بعبارة “قريبًا جولة أمريكية – ٢٠١٩”.

ومن المفترض أن يحدّد فارس كرم تفاصيل الجولة والمحطات التي سيلتقي بها الجمهور في الفترة القريبة المقبلة.

على صعيد آخر، يستعد فارس كرم قريبًا لتصوير أغنية “سمع” على طريقة الفيديو فيكون العمل المصوّر الثالث الذي يصدر من الألبوم.