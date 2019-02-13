متابعة بتجـــــــــــــــــرد: يستعد النجم اللبناني فارس كرم لجولة غنائية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأعلن فارس عن الجولة من خلال بوستر تشويقي نشره عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي وأرفقه بعبارة “قريبًا جولة أمريكية – ٢٠١٩”.
ومن المفترض أن يحدّد فارس كرم تفاصيل الجولة والمحطات التي سيلتقي بها الجمهور في الفترة القريبة المقبلة.
على صعيد آخر، يستعد فارس كرم قريبًا لتصوير أغنية “سمع” على طريقة الفيديو فيكون العمل المصوّر الثالث الذي يصدر من الألبوم.
كانت هذه تفاصيل خبر فارس كرم يزف خبرًا سارًا لجمهوره.. إليكم التفاصيل! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.