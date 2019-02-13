مخرجا فيلم وثائقي يردان جائزة تسلماها في "برلين السينمائي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رد مخرجا وثائقي عن كتالونيا جائزة تسلماها في إطار مهرجان برلين السينمائي من يد الرئيس السابق للإقليم كارليس بوتشيمون، باعتبار أن حفل التسليم كان مسيّسا، بحسب ما أوضح أحدهما.

وقال ألفارو لونجوريا: "قمنا بردّ الجائزة صباحا".

ويروي وثائقي "دوس كتالونياس" المعروض على "نتفليكس" الأزمة الناجمة عن محاولة انفصال الإقليم عن إسبانيا في أكتوبر/تشرين الأول 2017.

ونال هذه العمل الذي تولّى إخراجه الإسبانيان ألفارو لونجوريا وخيراردو أوليفاريس، الإثنين، جائزة جمعية "سينما من أجل السلام والعدالة" خلال حفل أقيم على هامش مهرجان برلين السينمائي بحضور الرئيس السابق للإقليم كارليس بوتشيمون.

غير أن هذا الأخير انتهز الفرصة لإلقاء خطاب ندّد فيه بانطلاق محاكمة 12 زعيما انفصاليا ضالعين في محاولة الانفصال هذه، الثلاثاء، في مدريد.

وقال لونجوريا الذي تسلّم وحيدا الجائزة بعد أن قرّر أوليفيراس التغيّب عن الحفل وقت علمه بأن بوتشيمون سيحضره: "تحوّل الأمر إلى لقاء سياسي لم نشأ أن نكون جزءا منه".

وقد قبل ألفارو لونجوريا حضور الحفل بعد أن حصل على تأكيدات من القيّمين عليه بأنه "لن يكون مسيّسا" وسيُحصر دور بوتشيمون بتسليم الجائزة.

وصرّح لونجوريا بأنه "لم يبد لنا ذلك ملائما لروحية الوثائقي القائم على الحياد وقد تمّ الدوس على قيمنا الأخلاقية. ونحن نرفض أن نكون عرضة للتلاعب".