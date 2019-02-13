شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد الحب.. اعرف ماذا قال عاصى الحلانى لجمهوره؟.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المطرب اللبنانى عاصى الحلانى، رسالة رومانسيه إلى جمهوره فى عيد الحب من شوارع باريس، حيث يتواجد فى فرنسا.



عاصى الحلانى فى شوارع باريس

عاصى الحلانى، نشر "فيديو" مهنئا جمهوره فى عيد الحب، قائلاً:"الإنسان عندما يعيش بقلب متسامح مليء بالمحبة والتسامح، يجعلنا نعيش حياتنا متصالحين مع الناس، وإن شاء الله يعمر قلبوكم بالحب ويعود عليكم السنة بألف خير".

يذكر أن الفنان اللبنانى الكبير، عاصى الحلانى، سافر إلى المكسيك ، لتصوير كليب أغنيته الجديدة "شو بخاف عليكى"، ومن إخراج المخرج عادل سرحان، والتى سيطرحها قريبا.