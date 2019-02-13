شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان من غير كرش مايسواش قرش.. من محمد رضا لشيكو وبيومى فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت السينما والدراما المصرية على مدار تاريخها بروز عدد كبير من النجوم وتحقيقهم شهرة واسعة بسبب "الكرش"، أو وزنهم الزائد، ولكن المفارقة أن هؤلاء الفنانين تمتعوا بخفة ظل كبيرة فى الأدوار التى قدموها، بل اعتبر الجمهور "الكرش" وأو وزنهم الزائد سببا من أسباب نجاحهم، لاسيما وأن هناك أدوار قدموها اعتمدت على الأساس على ظهورهم بوزن زائد أو استخدموا "كرشهم" فى بعض المشاهد الكوميدية خلال الأعمال التى شاركوا فيها، خاصة وأن الجمهور اعتاد على رؤيتهم بهذا الشكل.

ومن أبرز النجوم اصحاب "الكرش" فى السينما، النجم الراحل عبد الفتاح القصرى الذى كان يمشى بشكل مميز بسبب "كرشه" وساهم ذلك فى اختلافه عن باقى الفنانين، وجعل له كاركتر مميزا خاصا به .



عبد الفتاح القصرى

أيضاً الفنان محمد رضا الذى يعد من أصحاب "الكرش" فى السينما المصرية، واشتهر بأدوار "المعلم" والذى دائما ما يكون مرتدياً للجلباب الذى كان يجعل شكله مميز خاصة مع "الكرش" ووزنه الزائد، وبرز فى الأدوار الكوميدية خلال فترة الخمسينات والستينات.



محمد رضا

جورج سيدهم من أبرز نجوم الكوميديا فى فترة الستينات والسبعينات والذى كان عضوا فى فرقة ثلاثى أضواء المسرح مع سمير غانم والضيف أحمد، ويتمع جورج بـ "كرش" ساهم فى تقديم أدواراً ذى طابع خاص به بسبب حجمه.



جورج

نفس الامر بالنسبة للفنان يونس شلبى الذى كان صاحب أبرز "كرش" فى الأعمال الفنية ولا ينسى الجمهور استخدام "كرشة" فى مشاهد مسرحية "مدرسة المشاغبين" وأيضاً "العيال كبرت"، ومازال يستخدم نشطاء الفيسبوك صورته الشهيرة بـ"الكرش" فى الكوميكس.



يونس شلبى

علاء ولى الدين من أبرز النجوم الذين حققوا نجومية وشهرة بسبب وزنهم "الزائد" و"الكرش"، حيث قدم أعماله معتمداً على شكله كشخص "سمين"، وظهر ذلك فى فيلم "عبود على الحدود" الذى دخل الجيش رغم وزنه وحدث ذلك بطريقة كوميدية، اضافة إلى فيلم "الناظر"، وغيرها من الأعمال التى لا يفوت فيها علاء الفرصة لابراز حجم وكرشه كنوع من الدعابة فى الأعمال.



علاء ولى الدين

وخلال الفترة الحالية يعتبر الفنان بيومى فؤاد أبرز النجوم أصحاب "الكرش" فى السينما المصرية، ولكنه لا يعتمد على وزنه بشكل كامل الزائد فى الأدوار التى يقدمها، فهناك شخصيات استخدم حجمه فيها للظهور بشكل كوميدى وفى نفس الوقت جسد شخصيات أخرى بشكل طبيعى، إلا أن ذلك لم يمنع صفحات مواقع التواصل من تداول صورته بالكرش مرتدية الملابس الداخلية فى "كوميكس".



بيومى فؤاد

ماجد الكدوانى من النجوم أصحاب "الكرش" فى السينما والدراما خلال الفترة الحالية، ولم يحصر ماجد نفسه فى الأدوار الكوميدية فقط ولكنه تألق أيضاً فى الأدوار التراجيدية، واعتمد فى أكثر من شخصية قدمها على وزنه الزائد كمساعد فى اخراج الكوميديا.



ماجد الكدوانى_2

هذا بالإضافة إلى الفنان شيكو الذى يمتلك "كرش" ووزن زائد، يجعله مميز فى الأدوار الكوميدية التى يقدمها بل وأنه اختار الاستمرار بهذا الشكل ولم يفكر فى عمل "دايت" للتخلص من ذلك، واستخدم وزنه الزائد كخط درامى فى مسلسل "الرجل العناب" حيث كان ضابط شرطة ويبحث عن انقاص وزنه بطريقة كوميدية.



شيكو

وكذلك الفنان أحمد فتحى الى يمتلك "كرش" بل أنه داعب الجمهور بنشر صورته على انتسجرام بالكرش وسألهم "كرش دا ولا مش كرش"، ويؤمن فتحى أن الجمهور عرفه بهذا الشكل كفنان وزنه زائد ولذلك لا يفكر فى تغيير من شكلة سواء بانقاص وزنه أو أى شىء آخر.