شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الإفراج عنها.. كلمات شكر وامتنان مؤثرة من ميرهان حسين لأهلها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "ما المحبة إلا السند في أوقات الشدة".. بهذه الكلمات عبرت الفنانة ميرهان حسين عن امتنانها وشكرها، لكل من وقف بجانبها، وحاول التواصل معها للاطمئنان عليها"، وذلك بعد الإفراج عنها من قسم الهرم.

وكتبت ميرهان مع مجموعة من الصور التى نشرتها، "ما المحبة إلا السند في أوقات الشدة.. شكرا من قلبي لكل اللي سألوا عليه وتعبوا نفسهم أوي عشان يتطمنوا عليه ويطمنوني.. حبكم غمرنى وطمننى.. شكرا أهلى شكرا صحابى شكرا جيراني شكرا جمهورى حبايبى".



ميرهان مع عائلتها



ميرهان مع قطتها

وتستكمل الفنانة ميرهان حسين تصوير مشاهدها فى مسلسل "قيد عائلى" يوم السبت المقبل الموافق 16 فبراير، وذلك بعدما انتهت من جزء كبير من دورها بالعمل خلال الفترة الماضية، ومن المقرر عرض العمل 2 مارس المقبل.



ميرهان

مسلسل "قيد عائلى" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالى، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، ايهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى.