إيمى سمير غانم صحفية في "سوبر ميرو"

تجسد النجمة إيمى سمير غانم شخصية خلال أحداث مسلسلها الجديد "سوبر ميرو"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، شخصية صحفية تعمل فى إحدى المجلات،وتمر بالعديد من المواقف الكوميدية، ومن المقرر أن يكثف مخرج العمل التصوير خلال الأيام المقبلة، من
يذكر أن مسلسل "سوبر ميرو" بطولة إيمى سمير غانم، حمدي المرغنى، عمر الشناوى، بيومى فؤاد، محمد ثروت، إنعام سالوسة، ومحمد محمود، ميار الغيطى، إخراج وليد الحلفاوى .
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