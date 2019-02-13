لأول مرة .. يسرا تشارك ذوي القدرات الخاصة في "أنت قدها"

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تشارك النجمة يسرا يوم الجمعة المقبل، فعاليات الدورة الثالثة لملتقى "أولادنا" الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة، الذي يقام تحت رعاية عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالمسرح الكبير لدار الأوبرا المصرية، بحضور كل من إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ورانيا المشاط، وزيرة السياحة، وغادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ونبيله مكرم، وزيرة الهجرة، ومن المقرر أن تغني الفنانة يسرا أغنيتها الجديدة بعنوان "أنت قدها"، بمشاركة بعضالأطفال من ذوي القدرات الخاصة، والأغنية من كلمات أمير طعيمه، وألحان إيهاب عبد الواحد، و توزيع تميم، وجاء ذلك عبر صفحة أمير طعيمه الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".
يذكر أن الفنانة يسرا تستعد لبدأ تصوير مسلسلها الجديد بعنوان "بيت العيلة"، وهو أسم مؤقت، كما أنه لم يتم الأنتهاء من أختيار أبطال العمل حتى الآن، لكن سيكون
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