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تعرضت الفنانة رانيا يوسف خلال الأيام الماضية للشائعات، وروج البعض أن لها فيديو إباحيا، فدافعت عن نفسها مؤكدة أنها ليست من تظهر بالفيديو، وأن هناك من كتب اسمها عليه سعيا للمكاسب المادية والشهرة.
وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض علىشبيهة رانيا يوسف، وهي "راقصة شهيرة"، ضمن قائمة المتهمات في قضية مقاطع الفيديو الجنسية الشهيرة، المتهم فيها ممثلتان وسيدة أعمال، مع مخرج شهير.
وقامت الإدارة العامة لمباحث الآداب بتنفيذ أمر الضبط والإحضار
جدير بالذكر أن رانيا يوسف قالت في وقت سابق إن أي شخص يريد اكتساب شهرة يستخدم اسم رانيا يوسف، وأكدت أنها لن تتهاون في حقها، وستقف بالمرصاد لكل من يفكر في استغلال اسمها.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. القبض على شبيهة رانيا يوسف المتورطة في الفيديو المسييء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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