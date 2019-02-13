عاجل.. القبض على شبيهة رانيا يوسف المتورطة في الفيديو المسييء

كتب - أحمد أيوب:

تعرضت الفنانة رانيا يوسف خلال الأيام الماضية للشائعات، وروج البعض أن لها فيديو إباحيا، فدافعت عن نفسها مؤكدة أنها ليست من تظهر بالفيديو، وأن هناك من كتب اسمها عليه سعيا للمكاسب المادية والشهرة.

وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على

شبيهة رانيا يوسف، وهي "راقصة شهيرة"، ضمن قائمة المتهمات في قضية مقاطع الفيديو الجنسية الشهيرة، المتهم فيها ممثلتان وسيدة أعمال، مع مخرج شهير.

وقامت الإدارة العامة لمباحث الآداب بتنفيذ أمر الضبط والإحضار

الصادر من النيابة العامة، بتهمة التحريض على الفسق وممارسة الفجور، بعد انتشار فيديو فاضح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن رانيا يوسف قالت في وقت سابق إن أي شخص يريد اكتساب شهرة يستخدم اسم رانيا يوسف، وأكدت أنها لن تتهاون في حقها، وستقف بالمرصاد لكل من يفكر في استغلال اسمها.