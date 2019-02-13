"ياسمين عبد العزيز تبدأ تصوير مشاهدها الداخلية في مسلسل "الملكة

بدأت الفنانة ياسمين عبد العزيز تصوير مشاهدها الداخلية في مسلسل الملكة والمقرر عرضه في رمضان القادم ويتم التصوير بأحد الفيلات في مدينة السادس من أكتوبر وتظهر ياسمين في هذا العمل بشكل مختلف من خلال سيدة تعيش بأحد الفيلات وتعيش حياة مستقرة حتى تتعرض لعدد من المشكلات في حياتها تسعى لحلها المسلسل يشترك في بطولته فتحي عبد الوهاب وأحمد العوضي وهو من إخراج حسام علي. قد يهمك أيضا:ياسمين عبد العزيز تحتفل بميلادها في موقع تصوير "الملكة" غادة عادل وشريف منير يُهنّئان ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها

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