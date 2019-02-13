حسن الرداد يبدأ تصوير مسلسله الجديد "الزوجة الـ18"

بدأ الفنان حسن الرداد تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "الزوجة الـ 18" في أكتوبر، وذلك بعد تغيير اسمه، حيث كان يحمل عنوان "الابن الـ 13"، والعمل أشرف على كتابته أمين جمال، تأليف كل من محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد وإخراج مصطفى فكري ومقرر عرضه في شهر رمضان.

وشهد الأسبوعان الماضيان تحضيرات مكثفة من قبل القائمين على المسلسل خاصة وأنه تم الإعلان عن دخوله المنافسات الرمضانية في وقت متأخر، ووقع الاخيتار على عدد كبير من الفنانين للمشاركين في البطولة وهم ناهد السباعي، سلوى خطاب، هيدي كرم، شيماء سيف، إيناس كامل، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، محمود الليثي، كوكي، ايه سماحة.

وظهر حسن الرداد في رمضان الماضي بمسلسل "عزمي وأشجان" مع زوجها حسن الرداد وشارك في بطولته سمير غانم، نسرين أمين، رجاء الجداوى، محمد ثروت، بدرية طلبة، ملك قورة، بيومي فؤاد، محمد سلطان وعدد من ضيوف الشرف تأليف محمد محمدى وأحمد محيي، ومن إخراج إسلام خيري.

قد يهمك أيضا:حسن الرداد يُؤكِّد على حُبّه لتقديم الكوميديا الهادفة

حسن الرداد يحتفل بعيد ميلاد نيللي كريم