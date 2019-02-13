على الحجار يحيى حفل عيد الحب بأوبرا الإسكندرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحى الفنان على الحجار حفل عيد الحب بأوبرا الإسكندرية فى الثامنة مساء الخميس 14 فبراير على مسرح سيد درويش بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر. يقدم نخبة من أعماله الخاصة التى كونت قاعدة جماهيرية كبيرة، بالإضافة إلى عدد من أحدث أغانيه ويسبقه فاصلاً لكل من صابرين النجيلى وحسناء.

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