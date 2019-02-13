شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعيينه مديرًا للمسرح الكوميدى.. إيهاب فهمى: أتمنى تقديم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان إيهاب فهمى، الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، على ثقتها الكبيرة واختياره مديرًا للمسرح الكوميدى، كما وجه الشكر للمخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، وللفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفنى للمسرح، وقال: "أرجو أن أقدم الجديد مع كل زملائى للمسرح المصرى ولا ننسى أن نترحم على روح الغالى الفنان أحمد السيد المدير السابق للمسرح الكوميدى، أسكنه الله فسيح جناته".

يذكر أن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، أصدرت قرارًا بتكليف الفنان إيهاب فهمى مديرا للمسرح الكوميدى، بالبيت الفنى للمسرح التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافى .

يشار إلى أن الفنان إيهاب فهمى ممثل مصري، تخرج فى المعهد العالى للفنون المسرحية، شارك فى بطولة العديد من المسلسلات التليفزيونية، منها "خيال الظل، ريا وسكينة، العندليب، قضية رأى عام، الشحرورة، رحيم" كما شارك فى عدد من الأعمال السينمائية، من أهمها "رامى الاعتصامي، سفاري، القشاش".

ويشارك فهمى حاليًا فى بطولة العرض المسرحى الغنائى الاستعراضى"سيرة حب" الذى يسلط الضوء على العديد من المواقف فى حياة الموسيقار بليغ حمدى، من تأليف أيمن الحكيم وإخراج الدكتور عادل عبده، حيث يجسد فهمى شخصية الموسيقار بليغ حمدى، على مسرح البالون بالعجوزة.