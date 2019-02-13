شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاد تراثى ومعاصر بمعهد الموسيقى 15 فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقدم فرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات، خلال الحفل الذي يقام في الثامنة مساء الجمعة 15 فبراير على مسرح معهد الموسيقى العربية، مختارات من أشهر الابتهالات والأغانى الروحانية التى أبدعها كبار الملحنين منها أروي لي مدح الحبيب لـ الشيخ إسماعيل سكر، بر الوالدين لـ حلمى أمين، الله زاد محمدًا تعظيمًا لـ عبد العظيم محمد، نور نور لـ محمد الموجي، المقبولة لـ سامي الحفناوي، ابتهال - باب السما مفتوح - نعمة من جلائل الألاء لـ مرسي الحريري، يا نفسي توبي لـ عبد المنعم الحريري، صلي الله علي طه لـ الشيخ محمد عبد الله، أسماء الله الحسني لـ سيد مكاوي، بذكر محمد – قمر من التراث القديم ومن الأعمال المعاصرة نفسي ومني عينى لـ طارق فؤاد.. أداء وائل سراج، محمد عبد التواب، أشرف زيدان، حسام صقر، باسم عبد الوهاب، أحمد العمرى، تامر نجاح وطه حسين.

وبدأ ترتيل القرآن الكريم منذ فجر الإسلام وكان الآذان هو بداية الألحان الدينية الإسلامية وجاءت أول أنشودة طلع البدر علينا احتفاءً بوصول النبي الى المدينة واستمرت الأناشيد الدينية في التاريخ العربي وتنوعت باختلاف الطابع الخاص بالبلاد مؤدية مفعولاً نفسيًا في المناسبات المختلفة بما تحتويه من معانٍ سامية وعبارات راقية وأسلوب أدبي رفيع كما بثت روح الشجاعة من خلال عرض البطولات التاريخية والدينية عبر العصور وبتنوع الحانها تطورت وأصبح لها أشكال متعددة .