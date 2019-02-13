شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بوستر ألبوم نوال الزغبى "كدة باى" قبل طرحه فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة نوال الزغبى عن صورة الألبوم الجديد "كدة باى" على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نوال الزغبى

وكتبت نوال الزغبى تعليقًا على صورتها وقالت: "إنها لم تستطع الانتظار حتى غدٍ وهو ميعاد طرح الألبوم الجديد بالأسواق كى تضع صورة الألبوم الرسمية" وأضافت قائلة: "أنا أحبكم أكثر ممن حبكم لى".

يذكر أن نوال الزغبى كانت قد طرحت 7 بروموهات كليبات لأغانى ألبومها الجديد، وحمل الأول اسم "الجمال له ناسه"، الثانى "صبح صبح"، الثالث فهو "محاية"، والرابع "كدة باى"، والخامس يحمل "مش خايفة"، والسادس "اللى براسى عملته"، والسابع: "آه يا سيدى".