محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:
قال الفنان صبري فواز إنه لن يتواجد في أي عمل درامي خلال شهر رمضان المقبل، موضحًا أنه عُرض عليه بعض الأعمال ولكنه لم يفضل الانضمام من أجل التواجد فقط، حسب وصفه.
وأضاف فواز، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه سيعرض له الشهر المقبل مسلسل "قيد عائلي"، موضحًا أنه يجسد شخصية سعيد الأسيوطي.
وتابع: "يدور صراع بينه وبين حماه الفنان صلاح عبدالله (فضل الخولي)، وتدور قصة المسلسل بشكل عام عن صراع المال، وحدوث معارك بين فرعي عائلة بسبب الميراث".
وفيما يخص الفيلم الجديد الذي يشارك فيه، أوضح أنهم ما زالوا في مرحلة التجهيزات، رافضًا الكشف عن أي معلومات لحين الانتهاء منه.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص| صبري فواز يكشف سبب غيابه في رمضان المقبل وتفاصيل دوره في "قيد عائلي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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