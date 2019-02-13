محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

هنأ الفنان اللبناني عاصي الحلاني، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، صديقته الفنانة الإماراتية أحلام، التي تحتفل اليوم بعيد ميلادها.

وعلق: "ينعاد عليكي هالعيد، يارب بأحلى الأيام، فرح بإيد وحب بإيد، تهني بعمرك يا أحلام".

الفنانة أحلام مواليد 13 فبراير 1963، أطلق عليها جمهورها لقب "الملكة"، ولها عدد من الألبومات الغنائية أبرزها "يلازمني خيالك"، "موعدك" و"هذه أنا".

كانت هذه تفاصيل خبر بمناسبة عيد ميلادها.. عاصي الحلاني يوجه رسالة لـ أحلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.