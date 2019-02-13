بمناسبة عيد الحب.. زيزي عادل تطرح كليب "الرجالة"

زيزي عادل كتب - أحمد عمرو: طرحت النجمة زيزي عادل كليب أغنية "الرجالة"، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و الأغنية من كلمات نادر صالح، وألحان أحمد البرازيلى، وتوزيع أكرم عادل. البرازيلى، وتوزيع أكرم عادل. يذكر أن المطربة زيزي عادل طرحت مؤخراً أحدث أغانيها بأسم "ضحكة مصطنعة" على موقع يوتيوب، والتى لا تكتفى زيزى بغنائها وإنما قامت أيضًا بكتابتها إلى جانب تلحينها بنفسها، بينما التوزيع قام به الموزع إيهاب سمير، و حققت نسبة مشاهدة عالية، وحازت علي إعجاب الجمهور.

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