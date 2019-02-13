غدًا.. صناع "قصة حب" يكشفون تفاصيل العمل في "أسرار النجوم"

صورة ارشيفية

كتب - أحمد أيوب:

تستضيف المذيعة إنجى على، غدًا الخميس، فى حلقة برنامجها "أسرار النجوم" ، صناع فيلم "قصة حب"، وهما بطل العمل أحمد حاتم، والمخرج عثمان أبو لبن، حيث يذاع البرنامج على إذاعة "نجوم إف.إم"، فى الساعة الثامنة مساء ولمدة ساعتين

على الهواء مباشرة.

ويكشف فريق عمل الفيلم عن كواليس تصويره، والصعوبات التى واجهتهم أثناء العمل فيه منذ فترة التحضيرات وحتى عرضه للجمهور فى السينمات، فضلا عن أصعب المشاهد التى تم

تصويرها، وردود أفعال الجمهور وأيضا الوسط الفنى، لاسيما وأن العرض الخاص شهد حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن.

يذكر أن إذاعة " نجوم إف.إم" هى الراعى الإذاعي الرسمى للفيلم "قصة حب"، وبرنامج "أسرار النجوم" يذاع الخميس من كل أسبوع، على إذاعة نجوم إف.إم، وتقدمه المذيعة إنجى على فى الساعة الثامنة مساء.