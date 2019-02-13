النائب العام المصري يصدر قرارا بحظر النشر في قضية الفيديوهات الإباحية للمخرج خالد يوسف

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، قرارا بحظر النشر في قضية الفيديوهات الإباحية المنتشرة للمخرج خالد يوسف.

وأرسل النائب العام لحسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، نص قرار حظر النشر في قضية الفيديوهات المنتشرة لخالد يوسف، في جميع وسائل الإعلام وطالبه بمتابعة الأمر وإفادة مكتب النائب العالم بما يتم.

وكان المحامي عمرو عبدالسلام، تقدم ببلاغ للنائب العام، طالب فيه بحظر النشر في قضية الفيديوهات المسربة للمخرج خالد يوسف وفنانتين.

جاء في البلاغ الذي حمل رقم 2275 لسنة 2019 عرائض النائب العام، “تلاحظ قيام العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية بتكثيف أخبارها حول هذه القضية وتناولها بالمخالفة للنظام العام والآداب العامة بنشر الصور الشخصية للمتهمات وأسمائهن ومجال عملهن من أجل تحقيق أعلي نسبة مشاهدة”.

وكان عدد من الفيديوهات انتشر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماي يجمع خالد يوسف، بعدد من الفنانات وسيدات المجتمع في فيديوهات مخلة وتم القبض على عدد منهن من قبل بوليس الآداب وجاري التحقيقات معهم كما يتوقع القبض على آخرين خلال الفترة المقبلة.