عشرة طاولة بين عماد حمدي وابنه في لقطة نادرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تزوج الفنان الراحل عماد حمدي أكثر من مرة أشهرها زواجه من الفنانة شادية بعد قصة حب كبيرة لكنها انتهت بالطلاق ثم زواجه في السنوات الأخيرة من الفنانة نادية الجندي.

تردد أن نادية الجندي كانت سبب في وفاته بعد أن رفضت اعطاءه ايرادات فيلم “بمبة كشر” الذي شارك في انتاجه مما تسبب في اصابته بالاكتئاب واضطر لبيع منزله للإنفاق على عائلته.

الفنانة نادية الجندي نفت كل ذلك في لقاء تلفزيوني لها في برنامج أنا وأنا مؤكدة أن هذا الكلام ليس صحيحًا بالمرة فهي من أنتجت الفيلم ولا علاقة للفنان الراحل بالأمر.

أنجب عماد حمدي ابنه هشام من نادية الجندي بينما أنجب ابنه نادر من زوجته الأولى وهي من خارج الوسط الفني ويعمل نادر مصور فوتوغرافي وربطته علاقة قوية بالفنانة شادية حتى بعد انفصالها عن حمدي.

لقطة نادرة جمعت الفنان الراحل بابنه نادر أثناء لعبهما الطاولة بالمنزل وقد وثقت الكاميرا هذه اللقطة وأعادت نشرها الصفحات المهتمة بالتراث الفني على مواقع التواصل الاجتماعي.