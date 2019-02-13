أبطال "3 أيام بالساحل" يحتفلون بعيد ميلاد المخرج مجدي الهواري

فوجئ المخرج مجدي الهواري من قيام أبطال عرض مسرحية 3 أيام بالساحل بالأحتفال بعيد ميلاده من خلال تورته كبيرة عليها صورته إلى جانب بوستر كبير تم تعليقه في كواليس المسرح وعليها صورته وشهد الحفل مجموعة من الأغاني التي تغنى بها بطل العرض محمد هنيدي للمخرج ومعه باقي أبطال العمل منهم مها أبو عوف وبيومي فؤاد وندى موسى.

الجدير بالذكر أن مجدي الهواري هو مخرج ومنج قدم مجموعة من الأعمال في السينما والمسرح والتليفزيون من أهم أعماله كمخرج مسلسل الشارع اللي ورانا والزوجة الرابعة وفي السينما عيال حبيبه وفيلم الوتر

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