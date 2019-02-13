شاهد الملكة إلسا تتحول إلى بطلة خارقة فى أحدث تريلر لفيلم Frozen 2

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ملكة الجليد المفضلة لدى الجميع تتحدى عنصرًا جديدًا فى أحدث تريلر لفيلم "Frozen2" الذى طرحته شركة ديزنى اليوم، وحقق مئات الآف من المشاهدات فى غضون دقائق، وظهرت فيه الملكة إلسا، والتى تقوم بالأداء الصوتى لها إيدينا مينزل، تتحول إلى بطلة خارقة من أجل التغلب على جسم ضخم من الماء، واجتمعت في وقت لاحق مع بعض الوجوه المألوفة، اختها الأميرة آنا وتقوم بالأداء الصوتى لها النجمة كريستين بيل، وكريستوف ويقوم بالأداء الصوتى له جوناثان جروف.
وحقق الجزء الأول من فيلم الرسوم المتحركة نجاحاً هائلاً عند طرحه عام 2013، حيث حصد ما يقرب من 1.3 مليار دولار إيرادات فى جميع أنحاء العالم وحصد عددًا كبيرًا من الجوائز، بما في ذلك جائزتى أوسكار إلى جانب ترشيحه لجوائز أخرى، ويصنف من أفضل أفلام الرسوم المتحركة على الإطلاق، وأصبح الفيلم المفضل لملايين من الأطفال والكبار حول العالم.
ومن المقرر أن يتمكن محبو الفيلم من مشاهدة الجزء الثانى من فيلم "Frozen" فى دور العرض فى 22 نوفمبر القادم.
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