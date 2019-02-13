ميمي جمال لمصراوي: "ابتعدت عن الفن بعد وفاة حسن مصطفى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت الفنانة الكبيرة ميمي جمال، أن تاريخ ميلادها المتداول عبر المواقع الصحفية غير صحيح، مضيفة: "عيد ميلادي مش النهاردة".

وأكدت "ميمي" في تصريحات خاصة لمصراوي، أنها مواليد 27 مايو، وأن معظم ما يتم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأنها غير صحيح.

وأشارت إلى إنها ابتعدت عن الفن بعد وفاة زوجها النجم الراحل حسن مصطفى، فلم تقبل بالمشاركة في أي عمل فني، وتابعت: "بعد وفاة المرحوم مش حاسة إن فيه حاجة ممكن تعوضني وجوده رغم كل اللي اتعرض عليا من أعمال بعدها، لكن وفاته خلتني مش بفكر في أي حاجة بعده".

الفنانة ميمي جمال مواليد 27 مايو، لها عدد من الأعمال الفنية الهامة أبرزها "عائلة الحاج متولي"، "أوراق مصرية"، "الفتى الطائر"، وغيرها.