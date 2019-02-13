ليلى علوي تعلن عن أول لقاء لها في الكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة ليلى علوي عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة تجمعها بالإعلامي الكويتي صالح الراشد. وعلقت ليلى على الصورة:"انتظروني في أول لقاء من الكويت مع الإعلامي كابتن صالح الراشد ". يُذكر أن الفنانة ليلى علوي انتهت من تصوير دورها في فيلم " التاريخ السري لكوثر" من تأليف وإخراج محمد أمين.

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