بالفيديو.. كاظم الساهر يعلن عن وجهته في عيد الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان كاظم الساهر عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو يعلن فيه عن مكان حفله القادم في عيد الحب.

وقال "كاظم" في الفيديو:" سأتواجد معكم في عيد الحب في مدينة العلا الجميلة على مسرح المرايا في السعودية، محبتي".

وعلق كاظم على الفيديو:" كاظم الساهر في شتاء طنطورة، ١٥ فبراير ٢٠١٩".

يُذكر أن الفنان كاظم الساهر أحيا مؤخرًا حفلين غنائيين الأول في مدينة فرانكفورت بألمانيا يوم 12 يناير، والثاني في باريس 13 يناير ، ومن المقرر أن يقدم الساهر مجموعة من الحفلات في أوروبا ضمن جولته الأوروبية الأولي يوم 18 يناير في لندن ويختتم جولته فى مدينة مانشستر يوم 19 يناير.