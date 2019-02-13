محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
قال الفنان محمد مهران إن المخرج حسين شوكت هو من رشحه للمشاركة في بطولة مسلسل "كارمن"، الذي بدأت قناة CBC عرضه مؤخرًا، لافتًا أنه سبق وتعاون معه في مسلسلي "الحالة ج" و"قلوب".
وتابع في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "جذبتني شخصية أحمد، فهو نموذج لشاب محترم، متربي، لديه مبادئ، ويتسم بالصبر في علاقته العاطفية مع رنا -الدور الذي تقوم به ولاء الشريف-، وستشهد شخصيته الكثير من التغيرات".
وردًا على ما تردد بشأن وجود جزء ثان من المسلسل، أوضح "المسلسل 60 حلقة، ولا أعرف إذا كان هناك نية لتقديم جزء آخر منه أم لا".
"كارمن" تأليف سامح مجدي، إخراج حسين شوكت، ويشارك في بطولته ولاء الشريف، محمد مهران، محمد مرزبان، عمر الشناوي، شيرين، ياسر علي ماهر، أحمد حلاوة، عزء بهاء وليلى عز العرب.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد مهران لـ"الخليج 365": شخصيتي في "كارمن" نموذج للشاب المحترم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.