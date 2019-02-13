هكذا علق وليد توفيق على صورة نادين لبكي مع أوبرا وينفري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

هنأ المطرب اللبناني وليد توفيق، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، المخرجة اللبنانية نادين لبكي بعد وصول فيلمها "كفر ناحوم" للقائمة النهائية بحفل توزيع الأوسكار.

ونشر "توفيق"، صورة جمعت نادين وزوجها خالد مزنر وأوبرا وينفري، وعلق: "مبروك نادين أنتِ فخر للبنان ألف ألف مبروك ".

وكانت الإعلامية العالمية أوبرا وينفري، استضافت المخرجة اللبنانية نادين لبكي وزوجها الموزع الموسيقي خالد مزنر في منزلها، كما عبرت عن إعجابها بفيلم "كفر ناحوم" قائلة: "إذا سنحت لكم الفرصة لا تفوتوه".

وتدور قصة الفيلم حول الطفل "زين" الذي يُعاني من الفقر الشديد، ويقوم برفع قضية ضد والديه؛ لأنهما أنجباه ولم يوفرا له أبسط أساسيات الحياة.