بوسي تنضم لـ"البرنسيسة بيسة"مي عز الدين

صورة ارشيفية كتب - أحمد أيوب: انضمت الفنانة القديرة بوسي، إلى أبطال مسلسل "البرنسيسة بيسة"، الذي تقوم بطولته الفنانة مى عز الدين، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، حيث تبدأ تصوير أولى مشاهدها خلال الأيام المقبلة. المقبل، حيث تبدأ تصوير أولى مشاهدها خلال الأيام المقبلة. يذكر أن مسلسل "البرنسيسة بيسه"

بطولة مى عز الدين، محمد أنور، حسام داغر، إيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وآخرين، تأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج أكرم فريد .

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