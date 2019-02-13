بالفيديو.. صلاح عبد الله يوجه رسالة لـ أوس أوس عبر السناب شات

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نشر نجم مسرح مصر أوس أوس، فيديو كوميدي يجمعه بالنجم صلاح عبد الله، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، وعلق كاتبًا:"عم صلاح العسل ".
يذكر أن الفنان أوس أوس يشارك في مسلسل "هوجان"، والذي من المقرر عرضه ضمن ماراثونرمضان المقبل، وهو بطولة كل من الفنان محمد عادل إمام، كريم محمود عبدالعزيز، عمر مصطفى متولي، رياض الخولي، عبير صبري، و تدور أحداثه حول شاب مُلقب من أهل منطقته الشعبية بـ “هوجان”، نظرًا لكونه من ذوي القدرات الخارقة،
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