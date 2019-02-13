بالفيديو.. صلاح عبد الله يوجه رسالة لـ أوس أوس عبر السناب شات

أوس أوس

كتب - أحمد عمرو:

نشر نجم مسرح مصر أوس أوس، فيديو كوميدي يجمعه بالنجم صلاح عبد الله، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، وعلق كاتبًا:"عم صلاح العسل ".

يذكر أن الفنان أوس أوس يشارك في مسلسل "هوجان"، والذي من المقرر عرضه ضمن ماراثون

رمضان المقبل، وهو بطولة كل من الفنان محمد عادل إمام، كريم محمود عبدالعزيز، عمر مصطفى متولي، رياض الخولي، عبير صبري، و تدور أحداثه حول شاب مُلقب من أهل منطقته الشعبية بـ “هوجان”، نظرًا لكونه من ذوي القدرات الخارقة،حيث نراه يسحب سيارات بيده دون مساعدة أحد، كما يثني العملات المعدنية بأصابعه وفمه ويبرع في أكل الزجاج، لتذيع شهرة “هوجان” في الأفق، ويصبح واحدًا من صفوة المجتمع، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.