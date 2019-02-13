غدا.. علي الحجار يحيي احتفال أوبرا الأسكندرية بعيد الحب

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تحتفل دار الأوبرا المصرية، غدا الخميس، بعيد الحب، وذلك بحفل فني للفنان علي الحجار، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، على مسرح سيد درويش بالأسكندرية.
ويتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أجمل أعمال الحجار التي قدمها على مدارمشواره الفني، بالتعاون مع كبار الملحنين، ومنها (ريشة، في قلب الليل، تجيش نعيش، يا اسكندراني، مسألة مبدأ، على قد ما حبينا، لما الشتا يدق الببان، الليل وآخره، بحبك)، كما
تجدر الإشارة إلى أن الفنان على الحجار بدأ مشواره الفني بالعمل مع فرقة التخت العربي لإحياء التراث، واكتشفه الموسيقار الراحل بليغ حمدي في ١٩٧٧، ونجح الحجار في غناء رباعيات صلاح جاهين، وألحان الموسيقار سيد مكاوي، والتي جعلته واحدا من أهم المطربين في جيل الوسط.
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